Бишкек, , 10:23 — REGNUM Около 200 демонстрантов, выступающих против коррупции, собралось на центральной площади Бишкека «Ала-Тоо», сообщает 25 ноября издание 24.kg.

Участники митинга держат в руках плакаты с портретом бывшего заместителя главы Таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова. Демонстранты требуют ареста чиновника.

На акцию также пришел депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастан Бекешев. «Я считаю, что если люди залезли к тебе в карман, то они должны за это ответить», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре СМИ Киргизии опубликовали журналистское расследование о коррупционных преступлениях в таможенной сфере. На основе данных материалов Генеральная прокуратура республики инициировала досудебное расследование.

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