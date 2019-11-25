Донецк, , 10:21 — REGNUM Бывший мэр Горловки, сотрудник украинской разведки Эдуард Матюха не был допущен к государственной тайне, сообщил депутат Народного совета (НС) ДНР Владислав Бердичевский 24 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Народный мэр» на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки», — рассказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха признался, что работал на Главное управление разведки Украины. В мае 2014 года он якобы занимался шпионажем в пользу Украины и пытался стравливать между собой различные группы ополченцев.

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