Москва, , 10:12 — REGNUM Совфед принял заявление, осуждающее санкции в отношении Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Парламентарии в очередной раз заявляют о недопустимости односторонних санкций в отношении Гаваны в обход СБ ООН.

Заявление будет направлено в парламенты других стран.

«Вопреки санкциям Куба живет, строит планы… Сегодня мы проявляем солидарность с Кубой», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Отметим, что российские парламентарии постоянно используют свои возможности на всех международных площадках и впредь будут заявлять протесты против санкционных мер, блокады Кубы. Совфед, как и Госдума ежегодно принимает резолюцию с требованиями снять блокаду Кубы, а Россия в ООН требует ее принятия.

Госдума 5 ноября приняла обращение в Генассамблею ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны США. Парламентарии призвали международное сообщество выработать систему мер воздействия на Америку для прекращения экономической, финансовой и торговой блокады суверенного государства.

Генассамблея ООН 7 ноября одобрила резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США.

В ноябре состоялся визит делегации Совфеда на Кубу.