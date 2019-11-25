Вопрос: «В условиях высокого уровня отходов металлургических предприятий можно ли эти материалы использовать при строительстве дорог?»

Дитрих: «Вбиваем рекомендуемые регионам для проведения технологии, материалы, конструкции, которые они могли бы использовать в процессе своей работы. С бетонными дорогами сегодня у нас технология ещё сохраняется (с советских времён), но применяется всё реже с учётом высокой стоимости первоначального строительства».

Они в обслуживании на жизненном цикле, однако стоят дешевле, так как не нуждаются почти в ремонте в течение 20−25 лет.

«Но первоначальном с достаточно высокими затратами она должна быть сделана по технологии», — отметил Дитрих.

В Новосибирске активно используют эти технологии, и сейчас происходят попытки распространить их на бетонные взлётно-посадочные полосы.

«Если есть по этому поводу предложения, я прошу написать письмо — мы эти технологии предложим сами для включения в реестр новых наилучших технологий и попросим подрядные организации, имеющие опыт, включиться в их продвижение в регионах РФ», — указал министр.