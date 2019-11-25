Нагоя, Япония, , 09:48 — REGNUM В Нагое в рамках встречи министров иностранных дел G20 состоялась встреча представителей Южной Кореи и США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

По их словам, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва объяснила заместителю госсекретаря США Джону Салливану решение Сеула относительно приостановки разрыва военного сотрудничества с Японией.

Известно, что заместитель госсекретаря США приветствовал данное решение, а также отметил, что Вашингтон продолжит играть конструктивную роль в данном вопросе.

Кроме того, представители двух стран договорились сохранить тесное сотрудничество для достижения денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнули важность сотрудничества Японии, США и Южной Кореи в сферах экономики и безопасности.

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