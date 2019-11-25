Барнаул, 25 ноября 2019, 09:43 — REGNUM Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что в решении вопроса о расширении границ самообороны не обойтись без содержательного анализа юридической практики и судебных решений. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Владимира Жириновского, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу о расширении границ самообороны выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой.
Читайте также: Жириновский предложил изменить законодательство о пределах самообороны