Барнаул, , 09:43 — REGNUM Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что в решении вопроса о расширении границ самообороны не обойтись без содержательного анализа юридической практики и судебных решений. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Владимира Жириновского, он пояснил:

«Вряд ли я могу быть экспертом в этом вопросе, поскольку в этой теме много «закавык», которые требуют содержательного анализа юридической практики и решений судов. Хотя мировая практика иногда решает эти проблемы радикально: например, доступ граждан к короткоствольному оружию и жесткая неприкосновенность жилья и собственности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу о расширении границ самообороны выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой.

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