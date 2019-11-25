Москва, , 09:43 — REGNUM Новость о том, что экс-мэр Горловки оказался украинским шпионом, очередной информационный вброс из Киева. Можно было бы не замечать его, но шуму поднял он много, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Во-первых, Эдуард Матюха пробыл так называемым «народным мэром» Горловки всего три дня в 2014 году.

А во-вторых, он был пойман на краже муки, которая поступала от гуманитарных конвоев и отстранен от всех рычагов управления и информации. Так что он не мог нанести никакого вреда безопасности ДНР.

Заявление о работе на СБУ прозвучало только для того, чтобы показать свою полезность и получить хоть какую-то работу на территориях управляемых Киевом. Очередной «пиар — агент» потешных разведывательных войск», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом. Об этом он сам заявил в эфире телеканала ТСН.

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