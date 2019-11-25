Токио, , 09:34 — REGNUM Закрытая встреча папы Римского Франциска и императора Японии Нарухито состоялась в императорском дворце в Токио. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Глава Римско-католической церкви прибыл в Японию в рамках апостольской миссии. Его переговоры с японским императором носили сугубо личный характер.

Император Нарухито лично встретил понтифика у входа во дворец. Франциск подарил монарху мозаичное изображение арки Тита в Риме, повторяющее акварельный рисунок итальянского художника Филиппо Анивитти. Над мозаикой около полугода работала художественная студия в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарухито взошел на престол 1 мая 2019 года. В середине ноября состоялся последний связанный с этим ритуал — церемония Великого подношения даров богам.

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