Томск, , 09:31 — REGNUM Томская область участвует во всех национальных проектах, но «свои главные амбиции» связывает с проектами «Образование» и «Наука». Об этом губернатор региона Сергей Жвачкин заявил 25 ноября на совещании, посвящённом ходу реализации федерального проекта «ИНО Томск».

Как сообщили в областной администрации, Жвачкин рассчитывает на поддержку РАН в реализации нацпроектов в регионе.

Глава региона подчеркнул, что проект «Наука» подразумевает создание в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня. А по проекту «Образование» регион будет строить крупнейший в России межуниверситетский многофункциональный студенческий кампус на 20 тысяч мест.

Ранее соглашение о строительстве кампуса подписали Сергей Жвачкин, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, глава госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание, посвящённое 50-летнему юбилею томской академической науки, проходит 25 ноября с участием президента Российской академии наук Александра Сергеева.

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