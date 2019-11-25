Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Обладая энциклопедическими знаниями и невероятными аналитическими способностями, Людмила Вербицкая «вызывала огромное уважение, настоящий пиетет», заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выразивший соболезнования по поводу кончины президента СПбГУ, которую он знал лично.

Дрозденко подчеркнул: «Обладая мировой славой филолога, огромным авторитетом организатора науки и образования, Людмила Алексеевна Вербицкая была очень открытым в общении, сердечным человеком».

По словам губернатора, она была не только выдающимся ученым, «одним столпов современной русской филологии», но и ярким общественным деятелем.

«Ее уход их жизни — огромная потеря для всех нас», — добавил Дрозденко, высказав от имени жителей Ленинградской области глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой, ее ученикам и коллегам.

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Людмила Вербицкая занимала должность ректора СПбГУ с 1994 по 2008 годы, затем была президентом СПбГУ. Она скончалась 24 ноября 2019 года в возрасте 83 лет от онкологического заболевания.

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