Иркутск, , 09:27 — REGNUM Руководитель Иркутского отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол прокомментировал итоги партийного съезда, состоявшегося в Москве, и призыв российского президента Владимира Путина «терзать и трясти» чиновников в регионах. В его комментарии, опубликованном на региональном сайте партии власти, сказано:

«Единая Россия» не боится говорить о «наболевшем», о проблемах, которые важно решать, а не замалчивать. Борьба с существующими недостатками в регионе — одна из наших первостепенных задач».

Также Сергей Соколов заявил, что «Единая Россия» в регионе приступает к началу предвыборной кампании и намерена одержать победу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернаторские выборы в Иркутской области состоятся в 2020-м году, и что сейчас Приангарье возглавляет губернатор — коммунист Сергей Левченко, к которому в последнее время предъявляют множество претензий.

23 ноября, выступая на XIX съезде «Единой России», российский президент Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

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