Хельсинки, , 09:25 — REGNUM Финляндии важно, чтобы проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» получил все необходимые разрешения. Об этом перед встречей с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

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Он напомнил, что разрешение на строительство этого объекта Финляндия выдала ещё в апреле 2018 года на основании национального и международного законодательств.

«Для Финляндии важно, чтобы проект соответствовал предъявляемым к нему экологическим требованиям и получил необходимые разрешения», — приводит ТАСС слова Ринне.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день строительство «Северного потока — 2», который будет проложен из России до Германии по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании, завершено уже более чем на 83%. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что реализация проекта идёт по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года.

Напомним, ранее несогласие Дании на прохождение газопровода через её воды было последним препятствием для достройки газопровода «Северный поток — 2». В конце октября разрешение на строительство газопровода Дания всё-таки выдала.

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