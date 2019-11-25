Сеул, , 09:27 — REGNUM Власти Южной Кореи и Брунея договорились об увеличении квот на выполнение регулярных рейсов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта.

На данный момент установлен лимит в пять рейсов в неделю — четыре из них выполняет национальный перевозчик Брунея Royal Brunei Airlines. В то же время, южнокорейские компании особенно заинтересованы в диверсификации своих маршрутов после резкого падения спроса на полёты в Японию из-за конфликта Токио и Сеула. Бруней является популярным туристическим направлением, а также важным торговым партнером благодаря своему выгодному геостратегическому положению и близости других стран АСЕАН, товарооборот Южной Кореи с которыми растёт двузначными темпами ежегодно.

Соглашение было подписано в ходе государственного визита султана Брунея в Южную Корею в преддверии саммита Республика Корея — АСЕАН, который начал свою работу 25 ноября в Пусане.