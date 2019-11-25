Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, самые разные оппозиционные партии Грузии и их сторонники, гражданские активисты намерена провести акцию протеста возле парламента Грузии. Основное требование акция протеста — проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Участники акции намерены помешать членам парламента провести заседание 26 ноября. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Накануне, 24 ноября, в офисе Лейбористской партии прошла встреча Консультационного совета оппозиционных партий, во время которого политические силы согласовали план действий.

Как заявил журналистам по окончанию встречи один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, партии договорились, что мирные протесты будут продолжены до тех пор, пока правительство не предпримет конкретные шаги для разрядки кризиса.

«Завтра, в 19:00 назначен сбор на площади Республики, откуда начнется мирное шествие к парламенту. Участники акции проведут перед парламентом всю ночь, и во вторник утром акция продолжится. Это будет абсолютно мирное и ненасильственное действие. Кроме того, небольшие митинги пройдут по разным локациям. Это будет выражением того, что власть своей ложью посеяла в этой стране волнения. Спокойствие принесет нахождение выхода из кризиса, а не игнорирование требований народа и оппозиции при помощи полиции и спецназа», — сказал Бакрадзе журналистам.

Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия отметил, что акции оппозиции будут острыми, но мирными. При этом Бокерия указал, что парламентское заседание вновь под угрозой срыва.

«26 ноября в парламенте назначено заседание позорных клоунов, которые нанесли оскорбление общественности, и им опять придётся стягивать тысячи полицейских, если они попытаются войти внутрь», — сказал Бокерия.

Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.

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