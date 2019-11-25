Хельсинки, , 09:13 — REGNUM Россия и Финляндия могут активнее сотрудничать по борьбе с черной сажей в Арктике, об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

«Я надеюсь на то, что наши страны усилят работу в этом направлении», — сказал он.

Он также добавил, что еще одним важным элементом является «поддержание стабильности в Арктике, чтобы на нее не распространялась военная напряженность».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне проведут переговоры в Москве. Это первая встреча Медведева с новым главой правительства Финляндии после выборов в июне 2019 года.

Медведев и Антти Ринне обсудят перспективы развития российско-финляндского сотрудничества, а также отношения России с Евросоюзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.