Киев, , 09:13 — REGNUM Крым постепенно превращается в жемчужину, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга 23 ноября в интервью Youtube-каналу Topinform.

Политика больше всего поразили инфраструктурные проекты, которые реализуются в Крыму:

«Весь полуостров вздыбился. Я бы это назвал с какой-то всесоюзной стройкой времён Советского союза… тем, кто сегодня живёт на Украине, такие масштабы строительства в голову прийти не смогут. Это что-то циклопического характера», — рассказал он.

Волга отметил, что в самих городах Крыма порядок начал наводиться не так давно.

«Такой грязи как в Киеве там уже нет, но всё-таки можно увидеть, можно найти остатки той бесхозяйственности, которая там была раньше», — рассказал он.

Политик добавил, что если раньше Крым был полностью зависим от поставок электричества с Украины, то теперь на полуострове появилось несколько электростанций, и Крым делится электроэнергией с остальной Россией.

Волга рассказал, что на крымских стройках работает довольно много граждан Украины:

«Они очень тихонечко туда едут, конечно, они никому не скажут, что они там работают, но они зарабатывают там гораздо больше, чем наши гастарбайтеры зарабатывают в Москве».

Бывший парламентарий уверен, что после запуска железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой Россией, Крым станет одной из лучших курортных зон мира.

«Я могу констатировать, что средний украинец, столкнувшись с тем, что происходит в Крыму, он обалдеет от того, что он увидит работающее государство, которого на Украине, ну уж как минимум последние шесть лет нету… Человек из разваливающейся общности… попадёт вдруг в то, что консолидируется», — подытожил он.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году. Воссоединению полуострова с Россией предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство участников волеизъявления поддержали эту идею. Вскоре после ухода Крыма, Украина перекрыла водоснабжение через Южно-крымский канал и остановила поставки электричества, чтобы спровоцировать коллапс на полуострове.