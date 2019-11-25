Киев, 25 ноября 2019, 09:13 — REGNUM Крым постепенно превращается в жемчужину, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга 23 ноября в интервью Youtube-каналу Topinform.
Политика больше всего поразили инфраструктурные проекты, которые реализуются в Крыму:
Волга отметил, что в самих городах Крыма порядок начал наводиться не так давно.
Политик добавил, что если раньше Крым был полностью зависим от поставок электричества с Украины, то теперь на полуострове появилось несколько электростанций, и Крым делится электроэнергией с остальной Россией.
Волга рассказал, что на крымских стройках работает довольно много граждан Украины:
Бывший парламентарий уверен, что после запуска железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой Россией, Крым станет одной из лучших курортных зон мира.
Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году. Воссоединению полуострова с Россией предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство участников волеизъявления поддержали эту идею. Вскоре после ухода Крыма, Украина перекрыла водоснабжение через Южно-крымский канал и остановила поставки электричества, чтобы спровоцировать коллапс на полуострове.