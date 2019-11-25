Хельсинки, , 09:17 — REGNUM Проблемы климата и защиты Балтийского моря намерен обсудить с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым глава правительства Финляндии Антти Ринне. Об этом Ринне рассказал перед своим визитом в Москву в интервью, опубликованном 25 ноября.

Медведев и Ринне встретятся впервые. Финский премьер пояснил, что хочет обсудить двусторонние отношения, вопросы международной повестки, глобальное потепление, а также ситуацию с ресурсами Балтийского моря, транспорт и трансграничные вопросы.

«Наши отношения складываются так, как и должно быть у соседей», — сказал Ринне ТАСС об отношениях двух стран.

Он также отметил, что взгляды Финляндии на сотрудничество с Россией интересуют другие страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября запланирован визит Ритте в Москву и его встреча с Дмитрием Медведевым. Ритте возглавил правительство Финляндии весной 2019 года.

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