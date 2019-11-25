Кызыл, , 09:03 — REGNUM Российско-монгольская граница в Туве закроется на два дня — 26 и 27 ноября. Пропуск будет закрыт для граждан, транспортных средств и перевозки товаров и грузов на всех автомобильных пунктах: Хандагайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур.

Как сообщает «ТуваОнлайн», в эти дни на границе пройдут дни тишины. Причём, инициатива о закрытии пропускных пунктов исходила от монгольской стороны.

«В эти дни соседи отмечают 95-летие со дня создания Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции государства», — отмечает портал.

Как сообщало иа, ранее на российско-грузинской границе в Северной Осетии ввели ограничение на проезд автотранспорта. Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузных автотранспортных средств из-за ухудшения погодных условий.

Читайте также: Грузовикам включили красный свет на границе с Грузией