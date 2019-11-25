Барнаул, , 09:02 — REGNUM Трое представителей Алтайского края отныне входят в генсовет партии «Единая Россия». По итогам партийного съезда, состоявшегося на днях в Москве, помимо губернатора Виктора Томенко и депутата алтайского краевого законодательного собрания Алексея Кривенко, в руководящий орган партии был включён и депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Депутат Государственной думы Данил Бессарабов Цитата с сайта партии «Единая Россия»

Как поясняет официальный сайт алтайских единороссов, это максимальное представительство Алтайского края в генеральном совете «Единой России» за всё время существования партии.

Комментируя призыв российского президента Владимира Путина «терзать и трясти» российских чиновников, Даниил Бессарабов отметил:

«Сегодня президент и премьер поставили задачу всем депутатам партии «Единая Россия» спрашивать, мотивировать, заставлять органы власти двигаться. Это не дело, когда мы знаем о какой-то проблеме, но стесняемся о ней сказать, а вдруг кого-то обидим. Власть должна быть рядом, она должна адекватно отвечать на все запросы. На это мы и будем работать в ближайшее время».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на XIX съезде «Единой России» президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников.

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