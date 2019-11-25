Дамаск, , 09:02 — REGNUM Вооруженные силы Турции обезвредили взрывчатые материалы во время поисковой операции на севере Сирии, об этом 25 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

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Спецоперация проходила в районе города Рас-эль-Айн, также здесь было обезврежено значительное количество минометных снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.

Напомним, район возле указанного города был оккупирован турецкими войсками после вторжения их на территорию соседнего государства.

Агрессия была осуществлена сразу же, как вооруженные силы США покинули указанные территории. Целью Анкары стала борьба с курдскими повстанцами, сражающимися с террористами.

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