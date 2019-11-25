Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Законопроект о сохранении контроля свердловский властей над неразграниченными земельными участками Екатеринбурга внесли в областное законодательное собрание. Документ опубликован на сайте заксобрания.

В документе прописано, что региональное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) получит право распоряжаться неразграниченными участками по 2029 год. Законопроект продлевает нынешние права МУГИСО, срок действия которых заканчивается в конце 2019 года.

В ближайшее время проект закона будет рассмотрен профильной комиссией, а после неё — общий заседанием заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект утвердило свердловское правительство. Полномочия по контролю неразграниченными землями Екатеринбурга отошли областным властям в 2014 году.

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