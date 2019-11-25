Челябинск, , 08:57 — REGNUM В Челябинске назначен и. о. первого вице-мэра города. Им стал Сергей Авдеев, объявила градоначальница Наталья Котова на аппаратном совещании.

Авдеев является вице-мэром по социальной политике. Эту должность он также сохранит за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, Котова сама ранее была первым заместителем мэра. Главой города её назначила гордума 19 ноября. Депутаты поддержали кандидата единогласно.

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