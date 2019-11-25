Москва, , 08:56 — REGNUM Существующие до сих пор на Северном Кавказе блокпосты мешают свободному передвижению транспорта в регионе и отрицательно влияют на имидж региона. Такое мнение высказал 23 ноября на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дмитрий Анатольевич, как ранее и обещал, внимательно отнёсся к проблеме функционирования на автомагистралях Северного Кавказа различных блокпостов, которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, вопрос отмены блокпостов Медведев пообещал обсудить на ближайшем совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

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О необходимости снятия всех блокпостов в округе Кадыров и другие главы субъектов СКФО, а также жители Северного Кавказа заявляли не раз. Однако МВД настаивает на их необходимости. Так, летом 2019 года жители Северной Осетии поднимали вопрос о снятии Черменского контрольно-пропускного пункта, находящегося на границе между республикой и Ингушетией. Однако глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков сказал, что необходимость в блокпосте присутствует и его даже необходимо усилить.

Между тем в самой Чечне после установления официальной административной границы с Ингушетией вместо стационарных блокпостов установили въездные арки.

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