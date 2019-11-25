Симферополь, , 08:54 — REGNUM Квазисудебный процесс по провокации Украины в Керченском проливе намерены запустить власти Крыма. Отбор экспертов, членов международного общественного трибунала, уже начался, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом», — сказал Молохов РИА Новости.

Участвовать в процессе будут политологи, социологи, экономисты, никак не связанные ни с Россией, ни с Украиной. Инициирует его международная ассоциация «Таврида», представляющая Крым в Брюсселе.

Общественный трибунал не заменит официальный судебный процесс, однако он может повлиять на на общественное мнение в других странах относительно провокации Украины в Керченском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и были задержаны.

Читайте также: В МИД РФ рассказали о заседании в Гааге по провокации в Керченском проливе