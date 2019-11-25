Барнаул, , 08:46 — REGNUM Состоявшийся в Москве съезд партии «Единая Россия», в ходе которого президент Владимир Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников, прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Судя по официальной информации, опубликованой на сайте алтайских единороссов, он уверен — региональное отделение справится с поставленными на съезде масштабными задачами.

«Главный посыл, озвученный лидерами «Единой России» — партия должна оставаться не только правящей, но и ответственной. Защита интересов наших граждан — главный приоритет и на съезде были озвучены важные предложения по социальной поддержке граждан, еще раз определено участие партии в реализации национальных и партийных проектов. Все направления, безусловно, важны», — подчеркнул Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников, внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

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