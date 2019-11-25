Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Ержана Максима со вторым местом на международном конкурсе «Детское Евровидение». Об этом глава государства написал 25 ноября на своей странице в Twitter.

«Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов!» — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования жюри на «Детском Евровидении — 2019» исполнитель из Казахстана Ержан Максим занял первое место. Однако после голосования зрителей на первое место вырвалась юная певица из Польши Виктория Габор, а казахстанский исполнитель стал вторым.

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