Эрбиль, Ирак, , 08:50 — REGNUM Власти США продолжат оказывать помощь правительству Иракского Курдистана и его вооруженным силам, об этом 24 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано представителями американской делегации, возглавляемой советником по национальной безопасности Сената Робертом Каремом, на встрече с премьер-министром курдской автономии Масруром Барзани.

Напомним, Вашингтон рассматривает Иракский Курдистан в качестве союзника в регионе. Дипломаты в очередной раз поддержали мирный диалог между Эрбилем и Багдадом.

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