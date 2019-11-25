Пусан, Южная Корея, , 08:29 — REGNUM 25 ноября в южнокорейском Пусане открываются юбилейный саммит Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммит Меконг — Корея. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках саммитов президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретиться с лидерами Таиланда, Индонезии и Филиппин.

Известно, что глава Южной Кореи также примет участие в саммите лидеров глобального бизнеса (GCS) и Форуме культурных инноваций.

В рамках GCS, в котором примут участие более 500 представителей крупных компаний АСЕАН и Южной Кореи, участники обсудят роль АСЕАН в меняющихся условиях мировой торговли и вопросы сотрудничества.

Также 25 ноября состоится приветственный ужин, организованный южнокорейским президентом. В мероприятии примут участие около 300 гостей, включая лидеров стран АСЕАН, представителей делегаций и крупных компаний.

Отметим, что саммит Южная Корея — АСЕАН направлен на улучшение отношений между странами, а также на поддержку новой политики Мун Чжэ Ина.