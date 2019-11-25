Киев, 25 ноября 2019, 08:24 — REGNUM Около 70% территории Украины охвачено интернетом, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 23 ноября в интервью «Радио Свобода».
Он отметил, что правительство Украины планирует увеличить зону интернет-покрытия до 90−100% к 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Олег Волошин предложил поставить памятник пранкеру Джокеру, который спровоцировал несколько громких скандалов с участием представителей новой украинской власти.
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