Киев, , 08:24 — REGNUM Около 70% территории Украины охвачено интернетом, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 23 ноября в интервью «Радио Свобода».

«Регулятор нам даёт данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, что уже где-то до 70% мы приходим», — рассказал министр.

Он отметил, что правительство Украины планирует увеличить зону интернет-покрытия до 90−100% к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Олег Волошин предложил поставить памятник пранкеру Джокеру, который спровоцировал несколько громких скандалов с участием представителей новой украинской власти.

Читайте также: Депутат Рады предложил собирать средства на памятник пранкеру Джокеру