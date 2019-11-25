Киев, , 08:19 — REGNUM Об изменениях, которые произошли на территории Крымского полуострова с момента его присоединения к России, рассказал бывший депутат Верховной рады (партия «Союз левых сил») Василий Волга в видеоблоге на сервисе YouTube.

По словам украинского политика, масштабы изменений в Крыму поражают. «Это что-то циклопического характера», — отмечает он.

«Весь полуостров вздыбился, — заявил Волга. — Я бы это сравнил с какой-нибудь всесоюзной стройкой времен Советского Союза».

Активно строятся дороги, словно «утюгом провели», вдоль которых расположены объекты инфраструктуры.

Особые успехи сделаны в энергообеспечении региона. Благодаря строительству новых электростанций (Севастопольской, Симферопольской) и запуску еще ряда новых мощностей, сегодня Крым производит 116−120% от потребности полуострова в электроэнергии. Остатком делится с остальными регионами России.

После того как через Керченский пролив будет запущена железная дорога товарооборот между Крымом и другими российскими территориями возрастет в разы. Крым встанет в один ряд с лучшими курортными территориями мира, выразил уверенность украинский политик.