Нагоя, Япония, , 08:05 — REGNUM Госсекретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан принял участие во встрече министров иностранных дел G20, которая состоялась 22 и 23 ноября в Нагое (Япония), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что на встрече обсуждалась международная торговля и глобальное управление, цели устойчивого развития и ситуация в Африке.

Жан-Батист Лемуан подтвердил приверженность Франции справедливой и равноправной многосторонней торговой системе, основанной на правилах, гарантом которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Он призвал к быстрому прогрессу на основе предложений, сделанных в течение последних нескольких месяцев, в частности, Европейским союзом, для продолжения нынешнего стремления к реформе международной торговой системы.

По вопросам разработки и реализации целей устойчивого развития Франция настаивает на необходимости амбициозных целей в области климата и окружающей среды.

Госсекретарь подчеркнул также приверженность Франции безопасности и развитию африканского континента в соответствии с инициативами председательства Франции в G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетил четыре страны Центральной Азии.

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