Шанхай, Китай, , 07:56 — REGNUM Гражданин Китая, которого ряд иностранных СМИ отрекомендовывали как агента секретных служб, подозревается в мошенничестве и разыскивается властями, сообщили в полиции Шанхая, передает агентство Синьхуа.

Мужчиной оказался 26-летний Ван Лицян, уроженец города Наньпина в провинции Фуцзянь на юго-западе Китая. Он был приговорен к году и трем месяцам тюрьмы судом уезда Гуанцзе города Фуцзянь в октябре 2016 года за мошенничество.

19 апреля 2019 года полиция Шанхая начала расследование против Вана, который предположительно обманул на 4,6 млн юаней (около $654 339) гражданина по фамилии Шу, соблазнив его вложиться в проект импорта автомобилей в феврале 2019 года.

Ван покинул Гонконг 10 апреля вместе с поддельным паспортом и подмотанным видом на жительство в Гонконге. Расследованием занялась полиция Шанхая. При этом, ряд иностранных СМИ, включая австралийское The Sydney Morning Herald дали Вану площадку для своего пиара, на которой он сообщил, что является секретным агентом Гонконга и Тайваня.