Киев, , 08:05 — REGNUM Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха. Об этом 25 ноября сообщает ТСН.

По словам шпиона, о его деятельности не знала даже собственная супруга. Экс-мэр рассказал, что на территории Донбасса он добывал информацию для украинских спецслужб, а также устраивал провокации среди местных властей.

Матюха рассказал, что украинская разведка помогла ему выбраться из ДНР.

Напомним, Эдуард Матюха возглавил Горловку в мае 2014 года, но быстро покинул пост из-за конфликта с местными ополченцами, который, по его словам, он же и спланировал. После этого экс-мэр стал первым секретарем горкома Коммунистической партии ДНР.

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