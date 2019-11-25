Хух-Хото, Китай, , 07:17 — REGNUM Двадцать человек, контактировавших с заразившимся лёгочной чумой пациентом в уезде Хуадэ во Внутренней Монголии на севере Китая были выпущены из-под карантина, сообщает агентство Синьхуа.

Пациент из аймака Шилин-Гол по-прежнему получает лечение в Уездном госпитале Хуадэ. По словам медиков, он находится в стабильном состоянии. Еще восемь человек, контактировавших с ним, также находились под наблюдением медиков, но были выписаны чуть позже, поскольку ни у кого из них не было зафиксировано симптомов болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у двоих пациентов из Шилин-Гола была диагностирована лёгочная чума, когда они находились в Пекине на прошедшей неделе. При этом, между этими двумя случаями не было выявлено никакой связи.

После выявления двух заражённых, власти Внутренней Монголии начали расследование, дабы выявить причину заражения и возможные не выявленные случаи. К настоящему времени в регионе выявлено 12 крыс и два кролика, зараженных чумой. Принимаются дезинфекционные меры.

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