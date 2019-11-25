Сеул, , 06:47 — REGNUM Решительный протест против развернутых Северной Кореей артиллерийский военных учений выразила на брифинге официальный представитель минобороны Чой Хён Су.

«Артиллерийские учения, о которых упоминала Северная Корея, являются нарушением военного соглашения 19 сентября», — заявила представитель министерства, отметив недопустимость действий, способных усилить напряженность между двумя странами.

«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить все военные действия в пограничных районах, которые опасаются усилить военную напряженность, и полностью соблюдать пакт», — заявила Чой.

Между тем Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что при посещении приграничных территорий руководитель КНДР Ким Чен Ын призвал солдат создать «сплоченную систему», готовую дать отпор в любой момент, после чего отдал приказ стрелять.

Напомним, соглашение о снижении напряжённости и предотвращении случайных столкновений было подписано между Сеулом и Пхеньянов 19 сентября 2018 года.