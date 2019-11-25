Чита, , 06:35 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дополнил слова российского президента Владимира Путина, призвавшего в ходе съезда «Единой России» «терзать и трясти» чиновников на местах.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Правительство Забайкальского края

«Главное, чем вы должны руководствоваться в своей работе: видеть, слышать нужды людей, реагировать незамедлительно», — подчеркнул руководитель Забайкалья, обращаясь к членам регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в ходе XIX съезда «Единой России» президент Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников на местах. При этом он считает, что сама правящая партия не должна ассоциироваться с чиновничеством.

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