Барнаул, 25 ноября 2019, 05:55 — REGNUM Для президента России Владимира Путина «Единая Россия» это всё-таки «вы», а не «мы», — к такому выводу пришел алтайский общественник основатель школы реальной политике Константин Емешин, комментируя выступление главы государства на съезде партии власти, где президент призвал «терзать и трясти чиновников».

Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда политической партии «Единая Россия»
Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда политической партии «Единая Россия»
Kremlin.ru

"Традиционно слежу со времен КПСС за съездами партий. Вот и сегодня наблюдал. Главный вопрос меня интересовал — что предпримут для роста популярности партии. Здесь был политтехнологический вариант — натянуть более высокий рейтинг Путина на партию, за счет того, что он мог бы её вновь возглавить. Но такого не случилось. И Путин, сославшись на занятость, покинул съезд, хотя прослушал прекрасно продекламированный доклад Медведева.

Порадовало, что в кадры попали наши алтайские делегаты, хотя почему-то восторга на лицах не было. А слова, как всегда, сказаны правильные. Интересно только, как это по приезду наши единороссы будут «терзать и трясти» губернатора Алтайского края Томенко… или министров… посмотрим…», — отметил общественник на своей странице Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября, в ходе XIX съезда «Единой России», президент РФ Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

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