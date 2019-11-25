Москва, , 05:35 — REGNUM Россия никого не «кошмарит», размещая военные базы на своей собственной территории, как это показалось начальнику генерального штаба Украины Руслану Хомчаку, а решает геополитические задачи и обеспечивает собственную безопасность, сообщил 24 ноября член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

«Россия — не Сан-Марино, и в силу географического положения, истории не может не решать геополитические задачи, — объясняет Клинцевич. — Странно, что это удивляет начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, должность которого предполагает понимание таких простых вещей».

Далее сенатор напомним, что в отличие от находящихся в Европе военных США, Россия — у себя дома. «Вот кто реально «кошмарит» ‑ и не только Европу, но весь мир, а наша страна лишь обеспечивает свою безопасность», — отметил Клинцевич.

Ранее Хомчак назвал Крым военной базой Москвы, которая нужна для того, чтобы «кошмарить» Европу и Северную Африку в Средиземном море.