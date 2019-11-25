Москва, , 05:04 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков c недоумением отнесся к желанию депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») пригласить советскую и украинскую певицу Софию Ротару на кофе. Свое мнение на этот счет сенатор опубликовал на странице в Twitter.

Пушков цитирует антироссийские высказывания грузинской певицы Нино Катамадзе, а затем спрашивает мнение подписчиков на этот счет.

«Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а Путин — наш враг… я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!», — приводит сенатор слова Катамадзе и интересуется, кто же считает, что после этого нужно приглашать грузинскую певицу петь в России и, более того, пригласить на чашечку кофе.

Ранее Поклонская заявила, что хотела бы выслушать мнение Ротару по поводу проводимой РФ политики.

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