Новосибирск, , 04:14 — REGNUM Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения XXV заседания Межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Для нас большая честь и ответственность провести в следующем году в Новосибирской области юбилейное заседание Межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев, а также Российско-немецкий культурно-деловой форум. Регион готовится к этому событию», — прокомментировал заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

Он отметил, что немецкая автономия в Новосибирской области очень активна. Областной Российско-Немецкий Дом — это учреждение культуры региона. Среди более 180 народностей Новосибирской области немецкий этнос является вторым после русскоязычного населения.