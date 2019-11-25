Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер должен уйти в отставку, заявил министр обороны США Марк Эспер, 24 ноября сообщает газета Washington Post.

Ричард Спенсер

По словам главы Пентагона, Спенсер утратил доверие руководства. Решение Эспера связано со скандалом, в котором фигурирует морской пехотинец Эдвард Галлахер. Руководство Спенсера узнало, что тот тайно предлагал сотрудникам администрации президента США не вмешиваться в дело Галлахера и не пытаться защитить морского пехотинца. В случае положительного ответа из Белого дома, главнокомандующий ВМС гарантировал сохранение звания для морпеха.

Эспер уже нашел кандидата на замену Спенсеру. Им станет посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря морской пехотинец Эдвард Галлахер, сделавший фотографию с телом убитого боевика группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен предстать перед специальной комиссией для оценки его поступка. Ранее военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

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