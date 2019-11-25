Петропавловск-Камчатский, , 03:58 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском прошёл съезд партии «Яблоко», необходимый для регистрации регионального отделения. Всего, как выяснилось, на полуострове насчитывается 6 членов этой партии. Четверо из них пришли на съезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возглавили региональное отделение партии журналист Владимир Ефимов, известный своей непримиримой позицией к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину. Заместителем Ефимова стал общественный активист Сергей Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая партия «Яблоко» открыла региональное отделение на Камчатке после 10-летнего перерыва. Ранее камчатское отделение «Яблока» возглавляла Ирина Яровая. В 2007 году она перешла в «Единую Россию», что позволило ей стать депутатом Госдумы РФ.