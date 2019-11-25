Богота, , 03:11 — REGNUM Несколько сотен людей прошли с факелами по столице Колумбии Боготе в честь раненого во время демонстрации подростка, сообщает Reuters.

В Колумбии продолжаются акции протеста, несмотря на объявленный ранее в стране комендантский час. Лейтмотивом субботней акции стало негодование по поводу подростка, тяжело раненного полицейскими на очередной акции протеста. Митингующие, осуждающие насилие в отношении 18-летнего Дилана Круза, критиковали силовиков за жестокость.

«Мы пришли на марш из-за всех несправедливостей в этой стране — мы думали, что проблема в войне, но на самом деле это коррупция», — заявил 25-летний участник факельного шествия Дэвид Барон.

Напомним, из-за продолжающихся в Колумбии протестов, часть которых переросла в мародерство и грабежи, власти ввели в стране комендантский час, что не остановило протестующих, оставшихся колотить в кастрюли у резиденции президента в ночь на 23 ноября. Позже стало известно о гибели трех человек в результате взрыва в полицейском участке на западе Колумбии.