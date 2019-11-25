Белград, , 07:00 — REGNUM 24 ноября глава Албанской демократической партии в Прешево и бывший глава муниципалитета Прешево в Сербии Рагим Мустафа в интервью для албанского новостного агентства RTV Ora заявил, что албанцы Прешевской долины в Сербии, проживающие в муниципалитетах Прешево, Буяновац и Медведжа, требуют реализации референдума 22 марта 1992 года о присоединении к Республике Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа пообещал обратиться ко всем политикам, которые будут присутствовать 25 ноября на конференции «Роль Албании в продвижении интересов албанцев на Западных Балканах», организованной министром Европы и иностранных дел Албании Гентом Цакаем, с требованием поддержать данную инициативу.

Мустафа подчеркнул, что Сербия должна обеспечить албанцам на своей территории такие же права, как и те, которая она требует, чтобы Косово предоставило сербам. Напомним, в девяностые годы на территории Прешевской долины действовала Освободительная армия Прешево, Буяноваца и Медведжи, которая вела вооруженную борьбу за присоединение к Косово.

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