Бухарест, , 01:21 — REGNUM Во втором туре выборов главы Румынии после обработки 70% протоколов лидирующую позицию занимает действующий президент Клаус Йоханнис, набравший 62,2% голосов, 24 ноября сообщает Центральное избирательное бюро Румынии.

Его соперница Виорика Данчилэ набрала 37,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов главы государства. По его результатам, Клаус Йоханнис, получивший 36,06% голосов, и Виорика Данчилэ, набравшая 23,56% голосов, прошли во второй тур.