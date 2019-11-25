Варшава, , 07:02 — REGNUM Вечером 24 ноября в Варшаве на общепольском съезде оппозиционной либеральной партии «Новочесна» был выбран новый председатель. Об этом сообщает польский новостной портал Interia.

Новым главой стал генеральный секретарь партии Адам Шлапка, что соответствовало ожиданиям. За кресло председателя партии, кроме Шлапки, боролся депутат Кшиштоф Мешковский. Шлапка получил 66 голосов, в то время как Мешковский — 41.

Адам Шлапка по профессии политолог. В 2006—2010 годах он был советником и заместителем председателя Косьцянского городского совета. в 2011—2015 годах, во время президентства Бронислава Коморовского, Шлапка работал экспертом в Канцелярии президента. В 2019 г. он был избран депутатом Сейма Польши, находясь на третьем месте в избирательном списке Гражданской коалиции в городе Познань.