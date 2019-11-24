Лондон, , 23:37 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг информацию о планах сокращения вооруженных сил страны, об этом 24 ноября сообщает телеканала Sky News.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава британского правительства подчеркнул, что официальный Лондон по-прежнему привержен своим обязательствам перед НАТО, поэтому 2% расходов на военный бюджет не будут пересмотрены.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в военной среде Великобритании ведутся разговоры о сокращении численности воинского контингента, а также сокращении расходов на оборону.

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