Бухарест, , 07:04 — REGNUM 24 ноября в Румынии прошел II тур президентских выборов. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Как следует из результатов опроса избирателей на выборных участках (экзитпол), прежний президент страны Клаус Йоханнис из Народно-либеральной партии выиграл II тур президентских выборов, получив от 64 до 66,5% голосов. Как отмечает новостное агентство, победа была легкой и соответствовала ожиданиям.

Главная соперница Йоханниса, бывший премьер-министр Виорика Дэнчилэ, кандидат в президенты от Социал-демократической партии, получила около 33,5% голосов.

Читайте развитие сюжета: Президент Румынии лидирует на выборах после обработки 70% голосов