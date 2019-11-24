Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Военные Соединенных Штатов обеспокоены испытаниями российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» в Тихом океане, об этом 25 ноября сообщает издание MilitaryWatch.

Опасение вызваны возможностью изменения военного баланса сил, что поставит под сомнение господство США в Тихоокеанском регионе.

Аналитики издания подчеркивают, что размещение указанных российских вооружений в данном регионе является наиболее оптимальным решением.

Кроме того, Вашингтону следует опасаться, что российские технологии могут оказаться в распоряжении Китая, еще одного геополитического противника Соединенных Штатов.

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