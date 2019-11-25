Варшава, , 07:04 — REGNUM 24 ноября прошел IV чрезвычайный съезд делегатов «Комитета защиты демократии». Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

В ходе съезда был выбран новый председатель организации: им стал Якуб Карысь. Предыдущий глава комитета Кшиштоф Лозиньский подал в отставку, а временно исполняющая обязанности председателя Магдалена Филикс стала депутатом Сейма и, в соответствии с уставом организации, потеряла право быть членом руководящего органа.

«Комитет защиты демократии» — по информации на интернет-странице организации — был учрежден, чтобы «бороться с нарушением властями законов в нашей стране, чтобы напомнить всем гражданам, что мы живем в демократическом государстве и что демократию необходимо всеми силами защищать».